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Факти / Україна

У Чернівці їде лікар ВООЗ, щоб перевірити правильність лікування хворого на коронавірус

Лікар ВООЗ приїде у Чернівці 11 березня, щоб оглянути хворого на коронавірус та визначити, чи правильно його лікують.

За словами заступника голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, саме у такий спосіб медики хочуть зняти певну напругу в суспільстві та можливу недовіру близьких хворого до українських лікарів.

Наталія Гусак також додала, що наразі стан пацієнта стабільний. Температура тіла протягом доби коливається від 37,1 до 37,6 градусів. Він отримує лікування, відповідно до всіх протоколів ВООЗ.

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Також вона повідомила, що хворому зробили повторний тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Це означає, що пацієнт ще досі хворий.

Лише після того, як два тести поспіль покажуть негативний результат на коронавірус, можна буде говорити, що людина одужує.

Нагадаємо, у жителя Чернівців повторно діагностували коронавірус.

Джерело: Укрінформ

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