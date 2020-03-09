PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У жителя Чернівців повторно діагностували коронавірус

Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок коронавірусу, госпіталізували 9 березня у Чернівцях.

Результати повторного тесту на коронавірус дали позитивний результат. Про це повідомляє заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

У чоловіка тримається температура до 37,6 градусів.

– Тридцятидев’ятирічному чоловікові повторно провели тест – коронавірус підтвердився, – сказала Гусак.

Читайте: У Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

Вона додала, що медики проведуть 10 березня консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі лікуватимуть пацієнта. Наразі хворому надають симптоматичне лікування.

11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, результати тестів на коронавірус у буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, та контактних осіб є негативними.

Джерело: UA: Буковина

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка