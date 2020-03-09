У жителя Чернівців повторно діагностували коронавірус

Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок коронавірусу, госпіталізували 9 березня у Чернівцях.

Результати повторного тесту на коронавірус дали позитивний результат. Про це повідомляє заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

У чоловіка тримається температура до 37,6 градусів.

– Тридцятидев’ятирічному чоловікові повторно провели тест – коронавірус підтвердився, – сказала Гусак.

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Вона додала, що медики проведуть 10 березня консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі лікуватимуть пацієнта. Наразі хворому надають симптоматичне лікування.

11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, результати тестів на коронавірус у буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, та контактних осіб є негативними.

Джерело: UA: Буковина