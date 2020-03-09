У Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

До Житомирської міської лікарні №1 з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії.

Це сталося вранці 8 березня. До лікарні з міста Овруч Житомирської області доставили жінку з температурою, яка побачила у себе ознаки грипу і самостійно звернулася до лікарів.

За інформацією Житомирської ОДА, жінка ще у січні повернулася з Італії.

– Вона сама зателефонувала до лікарів, вони і відвезли пацієнтку до Житомирської міської лікарні №1, яка визначена госпітальною базою. Там їй провели вірусологічні аналізи. Щоб зняти підозру інфікування коронавірусом, біоматеріал жінки зараз вивчають, – додали в ОДА.

Читайте: Коронавірусу немає: результати тесту шістьох госпіталізованих у Чернівцях

Наразі стан пацієнтки стабільний, підвищеної температури тіла немає. Відносно людей, з якими жінка контактувала, інформації немає. Поки що діагноз у жінки не підтверджений і він буде встановлений найближчим часом.

Нагадаємо, наразі в Україні лабораторно підтверджено лише один випадок коронавірусу.