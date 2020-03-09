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Факти / Україна

Від Гайдамак до Катерини: чи добре ви знаєте вірші Шевченка (ТЕСТ)

День народження Тараса Шевченка в Україні та світі святкують 9 березня, у 2020 році – це 206 річниця.

Поезія Тараса Шевченка перекладена понад ста мовами світу, а 1 384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території 35 країн, зокрема у Бразилії та Китаї. Також один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича.

Знаменита збірка віршів, пісень і поем талановитого письменника Кобзар донині є знаковою для українців.

Читайте: День народження Тараса Шевченка: біографія та найкращі твори

Факти ICTV створили тест, аби можна було перевірити, наскільки добре ви знаєте вірші Тараса Шевченка.

Раніше Факти ICTV публікували досягнення Тараса Шевченка, за які його вважають символом України.

Фото: УНІАН

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