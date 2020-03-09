День народження Тараса Шевченка в Україні та світі святкують 9 березня, у 2020 році – це 206 річниця.

Поезія Тараса Шевченка перекладена понад ста мовами світу, а 1 384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території 35 країн, зокрема у Бразилії та Китаї. Також один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича.

Знаменита збірка віршів, пісень і поем талановитого письменника Кобзар донині є знаковою для українців.

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Факти ICTV створили тест, аби можна було перевірити, наскільки добре ви знаєте вірші Тараса Шевченка.

Раніше Факти ICTV публікували досягнення Тараса Шевченка, за які його вважають символом України.