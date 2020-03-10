Юрій Полюхович у 2003 році закінчив національний університет Києво-Могилянська академія, де отримав ступінь магістра з історії.

У 2012 році закінчив аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Отримав ступінь кандидата історичних наук, захистивши дисертацію на тему Політико-династична історія держави майя Баакаль.

Полюхович автор більше 40 наукових публікацій. Представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB.

У 2014-2016 роках був науковим співробітником Університету штату Каліфорнія в Чіко. Працював у Національному інституті антропології та історії (Мексика).

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З 2014 до 2016 року був радником тогочасного Міністра освіти і науки України Сергія Квіта. Із 2017 року очолює громадську організацію Українська науково-дослідна фундація.

11 вересня 2019 року був призначений на посаду заступника Міністра освіти і науки України Ганни Новосад.

Згідно із декларацією за 2019 рік, орендує квартиру в Києві загальною площею 76,4 м². Має $47,5 тис. у валюті, а також близько $21 тис. на банківських рахунках.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука і призначила прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

Рада також затвердила запропонований Шмигалем новий склад уряду. Однак кілька посад залишились вільними, зокрема – міністра освіти і науки.

10 березня Кабінет міністрів призначив виконувачем обов’язків міністра освіти і науки Юрія Полюховича.