Двоє українців з коронавірусом перебувають у лікарнях Японії, двоє виписані

Двоє українців, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess, залишаються в лікарнях Токіо (Японія).

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ще двоє українців пройшли лікування і виписані з лікарень. Зараз вони знаходяться в місцевих готелях.

Читайте: Україна навряд чи уникне коронавірусу, але добре до нього готова – Данілов

– Станом на 9 березня 2020 року двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess і в яких було діагностовано наявність вірусу Covid-19, продовжують перебувати в медичних установах міста Токіо. Зараз стан наших співвітчизників задовільний. Двоє інших наших співвітчизників вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медустанов і зараз знаходяться в місцевих готелях, – сказав він.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess зафіксували 705 випадків захворювання коронавірусом.