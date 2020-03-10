Федині обрали запобіжний захід через погрози Зеленському

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутату від фракціїї Європейська Солідарність Софії Федині, яку звинувачують у погрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському, у вигляді звільнення під особисте зобов’язання.

Суд частково задовольнив клопотання прокуратури. Згідно з його рішенням, Софія Федина не може без дозволу слідчого виїжджати за межі Київської області та повинна повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Кордон України депутат зможе перетинати лише у разі відрядження.

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Запобіжний захід діє до 12 квітня 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2019 року народний депутат від Європейської солідарності Софія Федина і волонтер Маруся Звіробій оприлюднили спільне відеозвернення, відреагувавши на спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями на підвищених тонах у Золотому 26 жовтня. Під час запису відеоблогу Федина та Звіробій, зокрема висловилися щодо ризиків життю глави держави.