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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коронавірус може дати стимул до розвитку виробництва в Україні – торгпред

У зв’язку з поширенням коронавірусу очікується масштабне перенесення виробництва на внутрішні ринки.

Такі прогнози зробив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торгпред Тарас Качка.

На його думку, епідемія небезпечної інфекції Covid-19 зможе простимулювати продуктивність українського виробника, змістившись ближче до центрів виробництва.

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– У класичній промисловості буде справжня гра на нервах: уряди захищатимуть виробників, здешевлюватимуть сировину, боротимуться за ринки збуту. Інтенсивність використання усіх заходів торговельної політики від цього лише подвоїться, – вказав торгпред.

При цьому замміністра зауважив, що це довгострокові прогнози.

В умовах обмеження подорожей та впровадження карантину у містах, регіонах та державах, попит на агропродукцію, на відміну від техніки, очікувано зросте.

– Роль продовольчої безпеки буде зростати. Україна є важливим суб’єктом глобальної продовольчої безпеки, – підсумував Тарас Качка.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що новообраний прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проведе нараду Кабміну у зв’язку коронавірусом.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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