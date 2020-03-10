Коронавірус приблизно удвічі заразніший за звичайний грип – біофізик

Український біофізик Олександр Іванов проаналізував поширення коронавірусної інфекції у світі та опублікував аналітику про те, скільки людей у світі будуть заражені та помруть через хворобу.

– Я пишу це, бо дуже багато людей легковажно ставляться до епідемії Covid-19, мовляв це як грип, або все одно всі захворіємо, чому перейматися. І це коштуватиме світу багатьох тисяч життів. В Україні я практично не бачив зважених дописів, статей посередині, окрім панічних і заспокійливих. Варто розуміти, що всі цифри і дані, які я наводжу, є попередніми. Вчені зараз дуже активно проводять дослідження та аналізи, – зазначив Іванов.

Для розуміння поширення будь-якої епідемії критичними значеннями є R0 та смертність.

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R0 отримуємо з рівняння N(t+1) = R0 N(t). Іншими словами, скільком людям в середньому передасть хворобу заражена людина. Іншими словами, R0 – це заразність. Звичайний сезонний грип має R0=1.3, для Covid-19 R0=2-3.

– Тобто цей коронавірус приблизно удвічі заразніший за звичайний грип. Смертність від звичайного грипу 0.05%-0.1%, тоді як в Covid-19 смертність оцінюється в 1-3%, тобто як мінімум на порядок вища. Такі показники заразності і смертності не є чимось особливим. Багато хвороб має вищий R0, зокрема вітрянка, кір, поліємієліт. А багато хвороб має вищу смертність, зокрема пташиний (~55%) і іспанський грип (~10%), Ебола (~50%) тощо, – пояснив біофізик.

Що робить COVID-19 таким небезпечним – це комбінація R0 і смертності.

За його словами, більшість експертів-епідеміологів сходяться на тому, що Covid-19 стане глобальною пандемією, і у світі захворіє 30-70% людей.

– Ну і що, скажете ви. Від грипу теж багато помирає за рік. Так, за оцінками WHO від грипу помирає 290 тис. – 650 тис. людей. А від Covid-19 за смертності вище у 10 разів і заразності вищої у два рази смертність становитиме 6-12 млн. Але і це ще не все. Смертність від Covid-19 дуже нерівномірно розподілена за віком. До 30 років ймовірність померти доволі низька, далі вона швидко зростає з віком. У віці 70-79 років – 13,21%, у віці 80+/- 24,5%. Також у зоні ризику люди з ослабленим імунітетом та хронічними хворобами, – зазначає аналітик.

До слова, Італія – друга після Китаю країна, у якій зростає кількість хворих. Вона тут становить 9 172 людини.

Враховуючи таку ситуацію, з 10 березня в Італії розширили карантин на всю країну.

Джерело: Oleksandr Ivanov