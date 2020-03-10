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Факти / Україна

Коронавірус у Чернівцях: госпіталізовано ще одну людину

У Чернівцях госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус.

Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання

– Чоловіка, який повернувся з країни, де зафіксовано випадок Covid- 19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях, – йдеться у повідомленні.

Всього в Чернівцях госпіталізовано з підозрою на зараження короновірусом три людини.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Нагадаємо, в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.

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