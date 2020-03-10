Курс долара до гривні підскочив до максимуму з серпня 2019

Курс гривні в обмінниках знизився до найнижчого рівня з серпня 2019 року через паніку на світових ринках, пов’язану з епідемію коронавірусу.

Купують $1 в середньому за 25 грн, а продають за 25,5 грн.

На сірому готівковому ринку станом на 10 березня гривня котирується за курсом близько 25,3 грн/$1 за купівлю і 25,8 грн/$ 1 за продаж.

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Банки також знизили курс гривні в своїх касах і онлайн-обміні. Зокрема, Альфа-Банк встановив курс 25-26 грн/$ 1 (купівля-продаж), банк Креді-Агріколь – 25-25,9 грн/$ 1, Приватбанк – 24,9-25,78 грн/$ 1, Монобанк – 25,01-25,76 грн/$ 1.

Дещо інша ситуація стостерагіється у низці інших банків. Курс в Ощадбанку становить 24,5-25,1 грн/$ 1, Райффайзен банку Аваль – 24,7-25,15 грн/$ 1, ОТП Банку – 24, 9-25,3 грн/$ 1.

Нагадаємо, Нацбанк 10 березня підвищив офіційний курс долара. Відповідно гривня різко пішла вниз.