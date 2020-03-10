PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара на міжбанку зріс до 26 грн

Курс долара на міжбанку станом на 17.00 10 березня продовжив зростати. До цього часу іноземна валюта у продажу досягла позначки в 26 грн/$1.

Курс євро в продажу зріс до 29,14 грн/€1.

Курс долара на міжбанку 10 березня. Дані: Finance.ua

До слова, економіст Андрій Новак стверджує, що коливання курсу – це психологічна реакція українців на обвал рубля в Росії.

Дивіться: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

Інший експерт Вадим Бардась прогнозує, що обвалу гривні не станеться, а курс долара буде коливатися в межах 25-26 грн.

Нагадаємо, раніше курс долара на 10 березня підвищив також Національний банк України.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка