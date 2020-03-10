Курс долара на міжбанку зріс до 26 грн

Курс долара на міжбанку станом на 17.00 10 березня продовжив зростати. До цього часу іноземна валюта у продажу досягла позначки в 26 грн/$1.
Курс євро в продажу зріс до 29,14 грн/€1.
Курс долара на міжбанку 10 березня. Дані: Finance.ua
До слова, економіст Андрій Новак стверджує, що коливання курсу – це психологічна реакція українців на обвал рубля в Росії.
Дивіться: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні
Інший експерт Вадим Бардась прогнозує, що обвалу гривні не станеться, а курс долара буде коливатися в межах 25-26 грн.
Нагадаємо, раніше курс долара на 10 березня підвищив також Національний банк України.
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