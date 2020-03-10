Курс гривні на міжбанку знизився до мінімуму за півроку

10 березня курс гривні на відкритті міжбанку знизився до мінімуму з вересня 2019.
Раніше курс гривні знизився до 24,995/$1 з 24,710 грн/$1. На відкритті міжбанківського валютного ринку в середу курс знизився до 25,2725 грн/$ 1.
За словами дилерів комерційних банків, котирування національної валюти склали 25,250-25,295 грн/$1.
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З серпня 2019 року курс гривні в обмінниках впав до мінімуму. Тоді покупка була в середньому – 25,3 грн/$1, продаж – 25,5 грн/$ 1.
Раніше НБУ на 10 березня підвищив офіційний курс долара.
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