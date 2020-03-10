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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс гривні на міжбанку знизився до мінімуму за півроку

10 березня курс гривні на відкритті міжбанку знизився до мінімуму з вересня 2019.

Раніше курс гривні знизився до 24,995/$1 з 24,710 грн/$1. На відкритті міжбанківського валютного ринку в середу курс знизився до 25,2725 грн/$ 1.

За словами дилерів комерційних банків, котирування національної валюти склали 25,250-25,295 грн/$1.

Читайте: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

З серпня 2019 року курс гривні в обмінниках впав до мінімуму. Тоді покупка була в середньому – 25,3 грн/$1, продаж – 25,5 грн/$ 1.

Раніше НБУ на 10 березня підвищив офіційний курс долара.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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