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Факти / Україна

Київ отримав перші 1 200 експрес-тестів на коронавірус

Київ отримав експрес-тести для діагностування нового коронавірусу, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У першій партій до столиці надійшло 1 200 тестів, до кінця тижня їх має бути 5 тис.

Тест-системи направлять до семи лікарень, які було визначено для прийому хворих із підозрою на коронавірус.

Читайте: МАУ скасовує рейси до 16 країн світу через коронавірус

Обладнання для швидкого тестування в аеропортах надійде до столиці до кінця тижня. Їх розповсюдять в аеропорту ім. Сікорського та Борисполі.

Нагадаємо, у Києві можуть закрити метро в разі великого спалаху коронавірусу Covid-19.

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