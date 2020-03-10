МАУ скасовує рейси до 16 країн світу через коронавірус

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) призупиняє рейси до 16 країн світу, а також скасовує другу частоту окремих внутрішніх рейсів.
МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії та Данії.
В авіакомпанії пояснюють рішення про скорочення рейсів зниженням попиту на авіаперельоти, пов’язане з розповсюдженням нового коронавірусу в світі.
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МАУ рекомендує відстежувати статус рейсів за декілька днів до вильоту на сайті або телефонувати у контактний центр.
До слова, авіакомпанія Ryanair призупиняє усі внутрішні та міжнародні рейси з та до Італії.
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