10 березня Кабмін ухвалив рішення призначити Павла Кухту тимчасово виконуючим обов’язків глави Мінекономіки України.

Про це Павло Кухта, перший заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомив у своєму Facebook.

Він пообіцяв зберегти та примножити досягнення у розвитку країни за останні півроку.

– Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України.

Читайте: Новий Кабмін Зеленського. За що уряд Гончарука відправили у відставку

Новообраний міністр запевнив, що докладе зусиль для продуктивних та непомітних для громадян змін у Кабінеті Міністрів України.

Павло Кухта був помічником народних депутатів VIII скликання Ярослава Маркевича та Ігоря Луценка, радником прем’єр-міністра та міністра фінансів, також працював в експертній групі Реанімаційного пакету реформ.

Від вересня 2019 року Кухта займав пост першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Нагадаємо, попередній міністр економіки Тимофій Милованов відмовився залишатись у переобраному уряді. Тоді він заявив, що за час перебування на посаді зробив усе від нього залежне.

Фото: Pavlo Kukhta