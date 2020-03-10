10 березня Кабмін ухвалив рішення призначити Павла Кухту тимчасово виконуючим обов’язків глави Мінекономіки України.
Про це Павло Кухта, перший заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомив у своєму Facebook.
Він пообіцяв зберегти та примножити досягнення у розвитку країни за останні півроку.
– Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України.
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Новообраний міністр запевнив, що докладе зусиль для продуктивних та непомітних для громадян змін у Кабінеті Міністрів України.
Павло Кухта був помічником народних депутатів VIII скликання Ярослава Маркевича та Ігоря Луценка, радником прем’єр-міністра та міністра фінансів, також працював в експертній групі Реанімаційного пакету реформ.
Від вересня 2019 року Кухта займав пост першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Нагадаємо, попередній міністр економіки Тимофій Милованов відмовився залишатись у переобраному уряді. Тоді він заявив, що за час перебування на посаді зробив усе від нього залежне.
Фото: Pavlo Kukhta