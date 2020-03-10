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Факти / Україна / Суспільство

Мінекономіки тимчасово очолить Павло Кухта

10 березня Кабмін ухвалив рішення призначити Павла Кухту тимчасово виконуючим обов’язків глави Мінекономіки України.

Про це Павло Кухта, перший заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, повідомив у своєму Facebook.

Він пообіцяв зберегти та примножити досягнення у розвитку країни за останні півроку.

– Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України.

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Новообраний міністр запевнив, що докладе зусиль для продуктивних та непомітних для громадян змін у Кабінеті Міністрів України.

Павло Кухта був помічником народних депутатів VIII скликання Ярослава Маркевича та Ігоря Луценка, радником прем’єр-міністра та міністра фінансів, також працював в експертній групі Реанімаційного пакету реформ.

Від вересня 2019 року Кухта займав пост першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Нагадаємо, попередній міністр економіки Тимофій Милованов відмовився залишатись у переобраному уряді. Тоді він заявив, що за час перебування на посаді зробив усе від нього залежне.

Фото: Pavlo Kukhta

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