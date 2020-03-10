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Факти / Україна / Суспільство

На території так званої ДНР зафіксували першу підозру на коронавірус

На окупованій території Донецької області госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус Covid-19.

6 березня жінка повернулася з Китаю в Москву.

Вона пройшла тест на виявлення коронавірусу, але результати не показали жодних ознак інфекції.

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9 березня на непідконтрольних ділянці кордону з Росією, коли жінка проходила пропускний пункт Новошахтинськ, у неї зафіксували підвищену температуру.

– Випадок визначено як схожий на коронавірус. Пацієнтка знаходиться в інфекційному відділенні під наглядом медиків, – йдеться у повідомленні прес-служби так званого “МОЗ ДНР”

Зазначимо, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей тест-систем для виявлення коронавірусу немає. Місцеві медики стверджують, що відправлять аналізи до російської лабораторії.

До слова, незабаром в українських аптеках з’являться швидкі тести на коронавірус. Факти ICTV розповідали, що перші таких тестів очікуються 16-17 березня.

Фото: Dreamstime

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