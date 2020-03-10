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Факти / Україна

Напівголі танці в Херсонській ОДА: губернатор звільняє чиновників після 8 березня

У Херсонській області низку чиновників звільнили після скандального святкування Міжнародного жіночого дня.

Про це повідомив губернатор області Сергій Гусєв.

6 березня в приміщенні залу засідань Херсонської обласної ради пройшло святкування Міжнародного жіночого дня. Під час свята виступила група Степ. У програмі дівчина танцювала у відвертому вбранні і панчохах.

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– Я був присутній на офіційній частині, я вже коментував, що на неофіційній частині я був відсутній. І те, що я побачив вчора в мережі інтернет мене неприємно вразило. Я вважаю неприпустимим в приміщенні обласної державної адміністрації виступи в такому форматі і вважаю, що за це повинна бути персональна відповідальність людей, які займалися організацією такого святкування Міжнародного жіночого дня, – сказав він.

Після цього були звільнені керівники апарату ОДА Володимир Клюцевський і заступник голови облдержадміністрації Світлана Чепіга (відсторонення узгодять з Офісом президента).

Відсторонено все керівництво управління культури, молоді та спорту.

Також планується звільнення заступника голови облдержадміністрації та відсторонення всього керівництва профільного управління.


До слова, святкування пройшло 6 березня в приміщенні залу засідань Херсонської обласної ради.

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