Згідно з поданою перед звільненням декларацією Андрій Богдан володіє нерухомістю в Україні та за кордоном, автомобілями та швейцарськими годинниками.

На своїй посаді він отримав 63 тис. 130 грн зарплати від Державного управління справами, 20 тис. грн доходу від надання майна в оренду ТОВ Інтермайно і 4 грн відсотків у ПриватБанку.

Рахунки

На рахунках ПриватБанку у Богдана розміщено 10 млн 399 тис., майже EUR40 тис. і трохи більше $29 тис., у Креді Агріколь Банк – $647 тис. 103 і 213 тис. 883 грн, у словацькому Tatra Bank AS – EUR244 тис. 651, в AS PrivatBank (Латвія) – EUR53 тис. 510. Готівкою він задекларував $721,6 тис. і EUR238,4 тис.

Нерухомість

Він володіє будинком площею 560,6 кв. м у Козині Київської області, придбаним у 2011 році, двома квартирами у Києві площею 81,6 і 131,6 кв. м, придбаними в 2006 і 2007 роках, і квартирою у Словаччині площею 81,78 кв. м, придбаною в 2017 році за 2 млн 180 тис. грн. Також із 2004 року він безоплатно користується ще однією квартирою в Києві.

Крім того, у власності Богдана 10 недобудованих квартир площею 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 і 72,53 кв. м у Києві; 10 земельних ділянок: одна у Києві, 8 – у Київській області (дві з яких вартістю 1 млн 807,7 тис. грн і 1 млн 470,7 тис. грн) і ще одна – у Львівській області, придбані в 2005-2009 роках .

Ще він орендує у ТОВ Інтермайно з жовтня 2013 року нежитлове приміщення в Києві площею 656,1 кв. м.

Автомобілі

У власності екс-глави ОП 2 автомобілі марки Tesla 2015 і 2016 років випуску вартістю 683 та 750 тис. грн відповідно, придбані в 2017 і червні 2019 року, і 3 Mercedes: 2019 року випуску вартістю 2 млн 892 тис. 649 грн, придбаний у травні 2019 року, 2014 року випуску вартістю 250 тис. грн, придбаний у січні 2019 року, 2015 року випуску вартістю 440 тис. грн, придбаний у 2015 році.

У Богдана є три швейцарських годинники класу Люкс марок Breitling та Ulysse Nardin.

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Що записано на дочок

Одна з його дочок Софія з 2012 року володіє домоволодінням площею 319 кв. м і вартістю 665 тис. 472 грн і безоплатно з 2008 року користується квартирою в Києві. Три його інші дочки Вікторія, Анастасія та Катерина з 2014 року безкоштовно користуються квартирою у Києві площею 184,7 кв. м.

У його дочок є рахунки в словацькому Tatra Bank AS: у Катерини та Софії – по EUR35 тис., У Анастасії – EUR45 тис., у Вікторії – EUR49 тис., і незначні суми в грн в ПриватБанку.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.

Того ж дня глава держави призначив на його місце Андрія Єрмака, який працював радником президента.