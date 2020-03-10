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Факти / Україна

Підозри на коронавірус виникають по всій території України – Ляшко

Підозри на коронавірус виникають по всій території України.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, дослідження зараз проходять за зразками чотирьох осіб.

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– Я не можу сказати території, тому що вони зараз досить часто змінюються і підозри виникають на території майже всієї країни. Вже немає такої локалізації, як це було раніше, коли ми тільки ввели температурний скринінг на кордонах нашій країні. Особливо це були західні області, – сказав він.

Ляшко додав, що зараз підозри з’являються і в Одесі, і в Дніпрі, і в Кропивницькому.

Нагадаємо, станом на 10 березня в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусом. Його діагностували 3 березня у Чернівцях.

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