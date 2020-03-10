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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Платіжки за опалення в лютому – яку знижку отримають кияни

У Києві користувачі опалення та гарячої води отримають лютневі платіжки зі знижками на 26% та 24% відповідно.

Громадяни отримають зменшені нарахування завдяки більш низькій ціні газу, ніж та, яку визначили перед опалювальним сезоном для усіх теплових компаній.

Новий правовий механізм дозволяє врахувати актуальну ціну газу і вказати суму знижки у графі Перерахунок у платіжках.

Читайте: Як подати заявку на відключення опалення

У Київтеплоенерго додали, що загальна сума перерахунку у Києві за лютий цього року склала понад 414 млн грн.

Як повідомлялося, завершення опалювального сезону в Києві відклали через зниження температури.

Джерело: Київтеплоенерго

Фото: Dreamstime

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