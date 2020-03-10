Шмигаль назвав головний пріоритет Кабміну в співпраці з МВФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з представниками МВФ та головою місії фонду в Україні Роном ван Роденом.

Сторони обговорили подальші кроки двостороннього співробітництва та подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

За словами Шмигаля, Київ визначив для себе першочерговим пріоритетом започаткування програми розширеного фінансування МВФ.

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– Ми налаштовані на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку, – написав прем’єр.

Нагадаємо, глава Мінфіну Ігор Уманський провів зустріч із постійним представником МВФ в Україні.