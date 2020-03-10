Шмигаль збирає Кабмін через коронавірус

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 10 березня в другій половині дня проведе нараду свого уряду через поширення коронавірусу.

За словами джерела, на засіданні обговорюватимуться питання реалізації заходів щодо попередження поширення Covid-19 в Україні.

Нагадаємо, за підсумками засідання урядового антикризового штабу 9 березня Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з новою інфекцією.

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Шмигаль також доручив переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення населення засобами індивідуального захисту з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити, чого саме не вистачає.

На 10 березня кількість хворих на коронавірус у світі становить 114 219. З лікарень виписали вже 64 147 людей, летальних випадків зареєстровано 4 024.

До слова, Італія – друга після Китаю країна, у якій зростає кількість хворих. Вона тут становить 9 172 людини.

Враховуючи таку ситуацію, з 10 березня в Італії розширили карантин на всю країну.