Швидкі тести на коронавірус почнуть продавати в аптеках – ціна і коли

Поставки експрес-тестів в Україну на коронавірусну інфекцію очікуються 16-17 березня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві у вівторок, 10 березня.

– Швидкі тести після поставки можна буде купити в аптеці. Один коштуватиме близько 300 грн, – сказав він.

Крім того, за словами Ляшка, незабаром очікується поставка 50 тест-систем, на кожній з яких можна досліджувати 100 зразків.

– Вони вже вилетіли з Копенгагена. Сьогодні-завтра очікуємо поставку, – сказав Ляшко.

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Заступник міністра також зазначив, що цього тижня планується поставка тест-систем в лабораторії у регіонах.

– Це скоротить час дослідження і збільшить кількість людей, яких тестуватимуть. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавірусу може зростати, – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 10 березня під другій половині дня проведе нараду уряду через поширення коронавірусу.