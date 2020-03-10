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Факти / Україна

Трьох людей з ознаками коронавірусу госпіталізували в Чернівцях

Протягом дня, 10 березня, в Чернівецьку обласну клінічну лікарню доставили трьох осіб із підозрою на новий коронавірус.

Усі пацієнти мають ознаки інфекційного захворювання.

Загалом у закладі охорони здоров’я в Чернівцях зараз перебувають п’ятеро осіб.

Читайте: Київ отримав перші 1 200 експрес-тестів на коронавірус

Стан чоловіка, у якого було виявлено поки що єдиний випадок інфікування коронавірусом, стабільний, його лікування триває.

Як повідомлялося, лікар Всесвітньої організації охорони здоров’я приїде до Чернівців, щоб оглянути хворого на коронавірус.

Джерело: Чернівецька ОДА

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