У Києві можуть закрити метро і транспорт у разі великого спалаху Covid-19 – Кличко

У Києві можуть закрити метро тільки в разі великого спалаху коронавірусу Covid-19.
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.
– Для цього має бути дійсно великий спалах хвороби. Ви зараз говорите вже про надзвичайні заходи – закрити метро. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб ми закривали транспорт, – сказав мер.
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Кличко додав, що в громадському транспорті здійснюються превентивні заходи, зокрема, двічі на день проводиться дезінфекція.
Нагадаємо, в Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів.
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