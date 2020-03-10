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Факти / Україна

У Києві можуть закрити метро і транспорт у разі великого спалаху Covid-19 – Кличко

У Києві можуть закрити метро тільки в разі великого спалаху коронавірусу Covid-19.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

– Для цього має бути дійсно великий спалах хвороби. Ви зараз говорите вже про надзвичайні заходи – закрити метро. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб ми закривали транспорт, – сказав мер.

Читайте: МЗС України рекомендує утриматися від поїздок в найбільш уражені коронавірусом країни

Кличко додав, що в громадському транспорті здійснюються превентивні заходи, зокрема, двічі на день проводиться дезінфекція.

Нагадаємо, в Україні 3 березня зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів.

Джерело: ВВС Україна

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