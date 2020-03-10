Україна розгляне питання обмеження авіасполучення – Ляшко

В Україні пройде засідання комісії з техногенних катастроф, на якому розглянуть питання обмеження авіасполучення та актуальні питання протидії поширення коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Засідання відбудеться 10 березня о 15.30.

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– Там будуть розглянуті актуальні питання протидії поширення коронавірусної інфекції. Також будуть відпрацьовані алгоритми подальших дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції, – сказав він.

Нагадаємо, Ляшко розповів, що підозри на коронавірус виникають по всій території України. За його словами, дослідження зараз проходять за зразками чотирьох осіб.

До слова, авіасполучення України з Італією не скасовано. З Міжнародного аеропорту Бориспіль 10 березня є рейси в Мілан, Рим і Неаполь.