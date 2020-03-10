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Факти / Україна

В Україну не впустили єдинороса з медаллю від Путіна

В аеропорту Київ прикордонники зупинили росіянина, який прилетів рейсом з Мінська та планував відвідати столицю України нібито у бізнесових справах.

Під час контролю 55-річний громадянин РФ заявив, що прибув з приватною метою, а також має провести переговори щодо видобування граніту.

За його словами, він є гендиректором ливарно-механічного заводу в РФ.

Проте додаткова перевірка показала, що цей чоловік є членом партії Єдина Росія, представником громадської ради при МУ МВС РФ в місті Ногінськ, має відзнаки від Путіна та Держдуми РФ, МЗС та силових структур, зокрема медаль За возвращение Крыма.

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Тому йому відмовили у пропуску через кордон та заборонили в’їзд в Україну на три роки в інтересах нацбезпеки.

Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.

В Україну не впустили єдинороса з медаллю від Путина

Фото: ДПСУ

У лютому в аеропорту Київ прикордонники не впустили в Україну п’ятьох російських пропагандистів, які прилетіли читати лекції.

Джерело: Держприкордонслужба

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