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Факти / Україна / Політика

Віталій Шубін очолив Міністерство енергетики та захисту довкілля

Віталій Шубін став тимчасово виконуючим обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля.

У 2004 році закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю правознавство, а в 2011 році – Національну академію держуправління при президенті України.

У 2004-2011 роках працював на держпідприємстві Енергоринок, а з 2011 до 2014 року – в ДТЕК.

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Потім він два роки був керівником юрдепартаменту, заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проектів в Енергетичних ресурсах України.

У 2017-2018 роках – керував Арцизькою вітровою електростанцією.

У 2018 році працював директором Дніпро-Бузької вітрової електростанції.

Потім він став першим заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Нагвадаємо, 10 березня Кабмін ухвалив рішення призначити Павла Кухту тимчасово виконуючим обов’язків глави Мінекономіки України.

Джерело: Урядовий портал

Фото: УНІАН

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