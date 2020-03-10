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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Завершення опалювального сезону в Києві відклали через зниження температури

Згідно з прогнозами гідрометцентру цього тижня очікується суттєве зменшення температури повітря, тому рішення щодо завершення опалювального сезону у Києві поки не ухвалено.

Про це під час брифінгу поінформував директор СП Енергозбут КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

– Є певні нюанси, пов’язані із процедурою початку і закінченням опалювального сезону. Межі опалювального сезону визначаються відповідно до розпорядчого документа. Наразі ще немає розпорядчого документа щодо припинення опалювального сезону, – сказав він.

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Ухвалення подібного документа насамперед впливає на розрахунок пільг та субсидій для тих категорій споживачів, які ними користуються.

– Згідно з прогнозами гідрометцентру, на цьому тижні ми матимемо суттєве зменшення температури зовнішнього повітря, тобто з переходом у мінусові температури, зокрема вночі.

Тому відповідного рішення щодо припинення опалювального сезону дійсно не ухвалювалось. Джерела теплопостачання зараз працюють в режимі мінімального допустимого температурного режиму, – сказав він.

Також Лопатін додав, що для комунальних закладів рішення ухвалюють окремо.

– Що стосується комунальних закладів, то тут рішення ухвалюється керівництвом кожного конкретного закладу. Наприклад, є вже заявки від певних бюджетних установ, організацій, від суб’єктів господарювання приватних форм власності, де вони самостійно для себе вирішили припинити опалювальний сезон, – додав він.

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