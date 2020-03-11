38,1% українців підтримують обмеження масових заходів через Covid-19

Обмеження масових заходів (спортивних та культурних) для зменшення ризиків поширення Covid-19 в Україні підтримують 38,1% респондентів. Про це свідчать дані онлайн-опитування платформи Gradus.

Ще 39% сказали, що скоріше б підтримали такі обмеження.

Водночас лише 23% укранців відмовляться відвідувати такі заходи, якщо у їхньому місті виявлять коронавірус, 19,5% – що не будуть відвідувати публічні місця, 19,3% – не залишали б своєї домівки без нагальної потреби.

Не готові змінювати своє життя 15,6% опитаних. Про готовність повністю ізолювати себе від спілкування заявили 2,6% респондентів.

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Цікаво також, що не всі українці знають про випадок захворювання на коронавірус у нас в країні – 86,6%.

Опитування провела на початку березня онлайн-платформа Gradus. В ньому взяли участь 852 особи. Помилка вибірки складає не більше 3,1%.

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Нагадаємо, у Києві вже заявили про можливе закриття метро у разі великої кількості хворих на коронавірус Covid-19.