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Факти / Україна

Авіакатастрофа літака МАУ: Іран погодився передати Україні чорні скриньки

Іран погодився передати Україні чорні скриньки збитого 8 січня біля Тегерана літака авіакомпанії МАУ.

Про це повідомив у Twitter посол України в Канаді Андрій Шевченко із посиланням на заяву представника Ірану Фархада Парвареша на сесії Ради ICAO в Монреалі.

– Іран погоджується направити чорні скриньки в Україні з подальшою передачею Франції у випадку, якщо знадобиться додаткова експертиза, – процитував Шевченко слова Парвареша.

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Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали катастрофу авіалайнера “людською помилкою”. Після цього Тегеран заявляв, що не може розшифрувати чорні скриньки, але відмовляється передати їх іншій країні.

Фото: Getty Images

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