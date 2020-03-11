Бажання миру не послаблює здатність давати відсіч противнику – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці даватимуть адекватну відповідь на дії противника в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

– Українські військові уповноважені завжди давати адекватну потужну відповідь на дії агресора, – сказав Зеленський під час представлення нового міністра оборони України.

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Також президент додав, що робить все можливе для врегулювання конфлікту на Донбасі.

– Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання світу послаблює нашу здатність давати відсіч.

Нагадаємо, 11 березня Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана.