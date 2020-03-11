Кабінет міністрів України на засіданні уряду в середу має ухвалити всі необхідні рішення з реагування на ситуацію з подальшим поширенням коронавірусу у світі.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

– У понеділок, 9 березня, відбулася нарада в РНБО. Сьогодні було проведено селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій, яке проводив прем’єр-міністр, за участю всіх фахівців. 11 березня на засіданні уряду будуть прийняті всі рішення, – сказав він.

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Данилов зазначив, що такі рішення має ухвалити Кабмін.

– Ми надали наші пропозиції, їх взяли до уваги, – зазначив Данілов.

11 березня, на засіданні Кабінету міністрів може бути оголошений карантин з серйозними обмежувальними заходами. Про це раніше повідомив нардеп від президентської партії Олександр Дубинський.

Нагадаємо, в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.