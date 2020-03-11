Карантин і позачергова сесія Ради: плани уряду для протидії коронавірусу

На засіданні уряду, присвяченому протидії коронавірусу, розглядається питання запровадження карантину.

Також очікується, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціюватиме позачергову сесію для ухвалення нового закону про санітарно-епідеміологічні заходи в країні.

Про це повідомила народний депутат Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

– За попередньою інформацією, планується карантин. Також прем’єр ініціюватиме позачергову сесію саме для ухвалення нового закон про санітарно-епідеміологічні заходи за польським та італійським зразком.

Також тільки зараз планують обмежити вивезення масок-респіраторів з країни, – написала Сюмар.