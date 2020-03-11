Карантин і позачергова сесія Ради: плани уряду для протидії коронавірусу

На засіданні уряду, присвяченому протидії коронавірусу, розглядається питання запровадження карантину.
Також очікується, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціюватиме позачергову сесію для ухвалення нового закону про санітарно-епідеміологічні заходи в країні.
Про це повідомила народний депутат Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.
– За попередньою інформацією, планується карантин. Також прем’єр ініціюватиме позачергову сесію саме для ухвалення нового закон про санітарно-епідеміологічні заходи за польським та італійським зразком.
Також тільки зараз планують обмежити вивезення масок-респіраторів з країни, – написала Сюмар.
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Зі слів нардепа, вона разом з колегами планує спитати про кількість апаратів штучного дихання, палати інтенсивної терапії, заходи для військових, тощо.
Нагадаємо, у Києві через поширення коронавірусу на карантин закриють школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.