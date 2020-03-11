Карантин в Україні: УГКЦ вважає за потрібне поки не торкатися та не цілувати ікон

В Українській греко-католицькій церкві зазначили, що церква буде виконувати розпорядження державної та місцевої влади та санітарних служб.

– Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку та батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику, – зазначив глава УГКЦ Святослав.

Читайте: Папа Римський вперше провів недільну службу онлайн через коронавірус

Також він закликав, під час Великого посту дотримуватися домашнього молитовного правила.

Святослав наголосив, що кожному, хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки хвороби, варто самоізолюватися та не виходити із дому.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.