Кіру Рудик обрали новою головою партії Голос

Новою головою партії Голос замість Святослава Вакарчука стала Кіра Рудик. Відповідне рішення було ухвалене під час з’їзду партії.

Сам Святослав Вакарчук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Кіра Рудик уособлює сучасність, яку вона привнесе в роботу партії разом з неоціненним досвідом управління великими командами.

Крім того, у своєму відеозверненні він зазначив, що у такий спосіб партія приводить до лідерських позицій нових професійних людей.

Читайте: Деокупація Криму та Донбасу: Голос представив план

Також Святослав Вакарчук зазначив, що він як лідер продовжуватиме розбудовувати партію.

Своєю місією він назвав залучення в політику нових чесних і професійних людей із власним баченням, а також боротьбу із тими, хто йде в політику для власного збагачення.

Нагадаємо, Кіра Рудик є народним депутатом від партії Голос та першою заступницею парламентського комітету з питань цифрової трансформації.

Раніше обіймала посаду оперативного директора IT-компанії Ring Ukraine.