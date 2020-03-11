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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: які обмеження введуть у Києві та яка відповідальність за порушення

Обмежувальні заходи на території Києва з метою запобігання поширенню коронавірусу діятимуть із 12 березня до 31 березня.

Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Виконання обмежувальних заходів є обов’язковим для всіх установ незалежно від форм власності.

– За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність, контролюватиме поліція, – заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

У зазначений період робота навчальних закладів носитиме дистанційний характер.

– Перше, що ми робимо – закриваємо дошкільні навчальні заклади. Тому прохання до роботодавців – за можливості зробити гнучкий робочий графік для працівників із маленькими дітьми. Також забезпечити безпеку продавців, – додав Поворозник.

За його словами, громадський транспорт і органи державної влади працюватимуть у штатному режимі.

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КМДА вирішила також обмежити проведення спортивних заходів у Києві, призупинити роботу театрів, кінотеатрів, роботу розважальних центрів, розважальних зон у торгових центрах.

У масових заходах у місті зможуть брати участь не більше 60 осіб.

Поворозник також зазначив, що обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу не є карантином.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив у столиці карантин через поширення коронавірусу Covind-2019.

Фото: Dreamstime

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