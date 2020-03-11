Обмежувальні заходи на території Києва з метою запобігання поширенню коронавірусу діятимуть із 12 березня до 31 березня.
Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Виконання обмежувальних заходів є обов’язковим для всіх установ незалежно від форм власності.
– За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність, контролюватиме поліція, – заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
У зазначений період робота навчальних закладів носитиме дистанційний характер.
– Перше, що ми робимо – закриваємо дошкільні навчальні заклади. Тому прохання до роботодавців – за можливості зробити гнучкий робочий графік для працівників із маленькими дітьми. Також забезпечити безпеку продавців, – додав Поворозник.
За його словами, громадський транспорт і органи державної влади працюватимуть у штатному режимі.
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КМДА вирішила також обмежити проведення спортивних заходів у Києві, призупинити роботу театрів, кінотеатрів, роботу розважальних центрів, розважальних зон у торгових центрах.
У масових заходах у місті зможуть брати участь не більше 60 осіб.
Поворозник також зазначив, що обмежувальні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу не є карантином.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив у столиці карантин через поширення коронавірусу Covind-2019.