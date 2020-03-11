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Факти / Україна / Суспільство

Лежать у коридорах: в Одесі дитячі лікарні переповнені хворими на грип

Дитячі лікарні Одеси переповнені хворими на грип та ГРВІ. Госпіталізованих дітей у пульмонологічних відділеннях розміщують у коридорах.

Така ситуація склалася у Міській дитячій лікарні №2.

У мерії міста підтвердили інформацію про переповненість дитячих лікарень.

Переповнені дитячі лікарні. Пульмонологія – в межах сезонності, – наголосили в мерії.

Читайте: Чим коронавірус відрізняється від грипу: симптоми і інкубаційний період

Через велику кількість хворих у одеських школах закрили 115 класів. У державній установі Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України фіксують перевищення епідпорогу на 21,2%.

За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 6 322 одесити, з яких понад 80% становлять діти віком до 17 років, – пишуть в установі.

Жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію у місті поки не виявили.

Нагадаємо, український біофізик Олександр Іванов розказав, чим коронавірусна інфекція відрізняється від звичайного грипу.

Джерело: УНІАН

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