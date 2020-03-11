Майже чверть українців не звертаються до лікаря з симптомами застуди – опитування

Українці не вважають застуду серйозним захворюванням, адже 38,2% звертаються до лікаря лише у разі сильного загострення. Про це свідчать результати онлайн-опитування платформи Gradus.

З симптомами застуди зазвичай не звертаються за допомогою 23,7% опитаних.

Водночас 20,8% українців все ж роблять це через кілька днів після появи симптомів, 10,1% – протягом дня після їх появи і 4,8% – через тиждень і більше.

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На це питання не змогли відповісти 2,5% респондентів.

Опитування провела на початку березня онлайн-платформа Gradus. В ньому взяли участь 852 особи. Помилка вибірки складає не більше 3,1%.

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