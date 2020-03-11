11 березня Київський метрополітен обмежить роботу трьох станцій у звязку із проведенням матчу Динамо-Олександрія.
Можливі зміни у роботі станцій метро:
- Палац спорту;
- Олімпійська;
- Площа Льва Толстого.
Обмеження почнуть діяти після проведення футбольного поєдинку, який розпочнеться о 19.30 на стадіоні Олімпійський.
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У метрополітені зазначають, що не йдеться про повне закриття станцій.
Нагадаємо, Дніпро-1 вдома переміг Динамо завдяки хет-трику Супряги. В рамках 20-го туру чемпіонату України Дніпро-1 приймав на своєму полі київську команду.
Джерело: Київський метрополітен
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