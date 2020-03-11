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Метро Києва обмежить роботу трьох станцій через матч Динамо-Олександрія

11 березня Київський метрополітен обмежить роботу трьох станцій у звязку із проведенням матчу Динамо-Олександрія.

Можливі зміни у роботі станцій метро:

  • Палац спорту;
  • Олімпійська;
  • Площа Льва Толстого.

Обмеження почнуть діяти після проведення футбольного поєдинку, який розпочнеться о 19.30 на стадіоні Олімпійський.

Читайте: Динамо обіграло Олександрію на виїзді у матчі УПЛ

У метрополітені зазначають, що не йдеться про повне закриття станцій.

Нагадаємо, Дніпро-1 вдома переміг Динамо завдяки хет-трику Супряги. В рамках 20-го туру чемпіонату України Дніпро-1 приймав на своєму полі київську команду.

Джерело: Київський метрополітен

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