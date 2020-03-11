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Факти / Україна / Політика

Міністри відмовилися від премій до кінця року – Шмигаль

Міністри новопризначеного Кабінету міністрів відмовилися від премій до кінця року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Було ухвалено рішення, що питання премій міністрів буде розглядатися за результатами роботи за рік. Тоді ми під час спільної дискусії вирішувати, чи заслужили міністри на преміювання, – сказав голова уряду.

Шмигаль додав, що у міністрів залишається заробітна плата, яка не має перевищувати п’яти середніх заробітних плат в Україні.

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– Залишаються надбавки, визначені законом. Надбавка за інтенсивність не може перебільшувати 30%, – повідомив прем’єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив ліміт місячної заробітної плати для керівників державних компаній і членів наглядових рад.

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