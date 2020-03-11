Обмежувальні заходи в Києві: як працюватиме громадський транспорт

11 березня в Києві для запобігання поширення коронавірусу оголосили профілактичні заходи.

Однак на роботі громадського транспорту Києва вони ніяк не позначаться.

Про це заявив на брифінгу перший заступник глави Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

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За його словами, столичний транспорт працюватиме в штатному режимі.

Для запобігання поширення коронавірусу два рази в день транспорт оброблятимуть спеціальними дезінфікуючими засобами.

Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив в столиці карантин через поширення коронавірусу Covid-2019.