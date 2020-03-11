Повернулася з Італії: в Запоріжжі на коронавірус перевіряють жінку

У Запоріжжі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус. Вона повернулася з Італії,

За словами директора ДУ Запорізький обласний центр МОЗ Романа Терехова, це перший випадок, коли біологічний матеріал відправили до Києва, щоб виключити коронавірус.

Відзначається, що жінка працювала в Італії. 1 березня вона потрапила під дощ і застудилася.

– У неї хронічний пієлонефрит. Тому вона почала приймати антибіотики. Але її роботодавці відпустили жінку додому, – сказав Терехов.

Жінка прилетіла через Мілан до Борисполя, у неї була температура 37,3, проте, через відсутність симптомів вірусного захворювання їй дозволили сісти на поїзд до Бердянська.

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По дорозі додому її стан погіршився і жінці довелося звернутися за допомогою до провідника. У Запоріжжі її госпіталізували.

– Було зроблено рентген і встановлено діагнози – ГРВІ, гострий фарингіт, пневмонія. Для виключення коронавірусу ми направили біологічний матеріал до Києва, – повідомив Терехов.

Наразі жінка знаходиться під наглядом лікарів. Вагон, в якому вона їхала, відправили на дезінфекцію, провідник також знаходиться під наглядом лікарів. В купе з жінкою нікого не було.

До речі, по всій території України з 12 березня до 3 квітня введений карантин.

Джерело: Укрінформ