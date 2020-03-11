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Факти / Україна / Політика

Разумков скасував закордонні відрядження депутатів через ситуацію з коронавірусом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков своїм розпорядженням скасував закордонні відрядження народних депутатів до зміни епідеміологічної ситуації у світі.

Про це повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Поки Кабмін планує карантинні заходи, голова Верховної Ради вже скасував закордонні відрядження народних депутатів.

А при вході до під’їздів Верховної Ради будуть засоби для дезінфекції рук, – написала вона.

Також вона опублікувала фотографію відповідного розпорядження спікера Ради.

Читайте: Кабмін ухвалить рішення про заходи в Україні через поширення коронавірусу

11 березня, на засіданні Кабінету міністрів може бути оголошений карантин з серйозними обмежувальними заходами.

Нагадаємо, в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.

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