SkyUp скасовує частину рейсів до Італії та Ізраїлю

Авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польоти до Італії та Ізраїлю у зв’язку з посиленням заходів безпеки через поширення коронавірусу.

Планують скасувати 11 рейсів із Запоріжжя та Львова до Ізраїля.

До 16 квітня скасовано рейси:

Львів – Тель-Авів – Львів (19, 26, 30 березня, 2, 6, 13 квітня)

Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя (15, 22, 29 березня, 5, 12 квітня)

Також скасували запланований на 29 березня запуск польотів за маршрутом Харків – Тель-Авів – Харків.

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Пасажири зможуть безкоштовно змінити дату вильоту або повернути кошти за квиток.

Перевізник відклав старт польотів із Києва до Риму, Бергамо, Болоньї та Пізи, які мали розпочатись 1 червня. Також скасовані майбутні рейси із Львова до Риму та Бергамо.

– Старт польотів до Ріміні і Ламеція-Терме, запланований на 30 травня 2020 року, а також до Катанії (початок 26 травня – Ред.) залишається без змін, – додали в прес-службі.

Виконання рейсів до італійського міста Неаполь продовжиться без змін.

Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) із 10 березня призупинила деякі рейси до 16 країн світу. В компанії пояснюють рішення, зниженням попиту на авіаперельоти, пов’язаним з розповсюдженням нового коронавірусу в світі.

Джерело: SkyUp