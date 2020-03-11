PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Центр громадського здоров’я озвучив результати аналізів на коронавірус в Україні

11 березня Центр громадського здоров’я опублікував дані своєї вірусологічної лабораторії.

Загалом було отримано 43 зразка з підозрою на коронавірус. З них:

  • 1 – позитивний результат;
  • 1 – на стадії дослідження;
  • 41 – негативний результат.

У ЦГЗ порадили обмежити будь-які контакти з людьми з симптомами ГРВІ, перед споживанням термічно обробляти продукти і в разі появи будь-яких симптомів застуди звертатися до свого сімейного лікаря.

Читайте: Швидкі тести на коронавірус почнуть продавати в аптеках – ціна і коли

Центр громадського здоров’я також надіслав результати тестів на коронавірус двох пацієнтів Чернівецької обласної лікарні.

Аналізи двох чоловіків, яких госпіталізували 7 та 9 березня, показали негативний результат.

Троє буковинців, які потрапили до лікарні 10 березня, продовжують очікувати на результати тестів.

Нагадуємо, Факти ICTV публікував оновлену статистику поширення коронавірусу в Україні та світі.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка