Центр громадського здоров’я озвучив результати аналізів на коронавірус в Україні

11 березня Центр громадського здоров’я опублікував дані своєї вірусологічної лабораторії.

Загалом було отримано 43 зразка з підозрою на коронавірус. З них:

1 – позитивний результат;

1 – на стадії дослідження;

41 – негативний результат.

У ЦГЗ порадили обмежити будь-які контакти з людьми з симптомами ГРВІ, перед споживанням термічно обробляти продукти і в разі появи будь-яких симптомів застуди звертатися до свого сімейного лікаря.

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Центр громадського здоров’я також надіслав результати тестів на коронавірус двох пацієнтів Чернівецької обласної лікарні.

Аналізи двох чоловіків, яких госпіталізували 7 та 9 березня, показали негативний результат.

Троє буковинців, які потрапили до лікарні 10 березня, продовжують очікувати на результати тестів.

Нагадуємо, Факти ICTV публікував оновлену статистику поширення коронавірусу в Україні та світі.