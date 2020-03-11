Центр громадського здоров’я озвучив результати аналізів на коронавірус в Україні

11 березня Центр громадського здоров’я опублікував дані своєї вірусологічної лабораторії.
Загалом було отримано 43 зразка з підозрою на коронавірус. З них:
- 1 – позитивний результат;
- 1 – на стадії дослідження;
- 41 – негативний результат.
У ЦГЗ порадили обмежити будь-які контакти з людьми з симптомами ГРВІ, перед споживанням термічно обробляти продукти і в разі появи будь-яких симптомів застуди звертатися до свого сімейного лікаря.
Читайте: Швидкі тести на коронавірус почнуть продавати в аптеках – ціна і коли
Центр громадського здоров’я також надіслав результати тестів на коронавірус двох пацієнтів Чернівецької обласної лікарні.
Аналізи двох чоловіків, яких госпіталізували 7 та 9 березня, показали негативний результат.
Троє буковинців, які потрапили до лікарні 10 березня, продовжують очікувати на результати тестів.
Нагадуємо, Факти ICTV публікував оновлену статистику поширення коронавірусу в Україні та світі.