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Факти / Україна / Суспільство

У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізовано 5 осіб

Чернівецька обласна лікарня прийняла на госпіталізацію ще трьох осіб із підозрою на коронавірус.

За словами представників Чернівецької ОДА, у них виявили всі симптоми інфекційного захворювання.

Таким чином, у медзакладі знаходиться п’ятеро осіб, що мають пройти тести на виявлення інфекції.

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В обласній держадміністрації наголошують, що на Буковині зафіксували лише один офіційно підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Медики зазначають, що стан пацієнта стабільний.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що у так званій ДНР зареєстрували першу підозру на коронавірус. Жінку, що недавно повернулася із Китаю, було примусово госпіталізовано через підвищену температуру.

Фото: Dreamstime

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