У Дніпрі на перетині Калинової та Янтарної зіткнулися BMW і Skoda. За попередньою версією, автомобіль Skoda виїхав на перехрестя на червоний і в’їхав в BMW. Постраждалих немає.
Аварія сталася близько 22.30. За словами водія BMW, він їхав Янтарною вулицею в сторону вулиці Байкальська.
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У Дніпрі на перехресті зіткнулись BMW і Skoda / 4 фотографии
Проїхавши перехрестя на зелений сигнал світлофора, автомобіль зіткнувся зі Skoda – її водій виїхав на перехрестя на червоне світло в сторону Образцова.
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У BMW пошкоджена ліва частина автомобіля, у Skoda – бампер. Для з’ясування обставин ДТП на місце викликали поліцію. На момент приїзду патрульних автомобілі залишалися на перехресті.
Раніше Факти ICTV писали, що на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб.
Джерело: Інформатор
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