У Дніпрі на перехресті зіткнулись BMW і Skoda

У Дніпрі на перетині Калинової та Янтарної зіткнулися BMW і Skoda. За попередньою версією, автомобіль Skoda виїхав на перехрестя на червоний і в’їхав в BMW. Постраждалих немає.

Аварія сталася близько 22.30. За словами водія BMW, він їхав Янтарною вулицею в сторону вулиці Байкальська.

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