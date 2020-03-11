У Києві через введення карантину перенесли дати складання пробного зовнішнього оцінювання.

Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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Пробне ЗНО з української мови та літератури мало відбутися 21 березня, а з усіх інших предметів – 28 березня.

– Ми домовилися з регіональним центром оцінювання якості освіти, пробні тести, які повинні були відбутися в кінці березня, ми проведемо після того, як унормується ситуація – в квітні, – сказав Поворозник.

До слова, навчання в Києві до кінця березня проходитиме дистанційно.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив в столиці карантин через поширення коронавірусу Covid-2019.